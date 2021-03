El Procicat estudia avui si amplia horaris a la restauració i si relaxa alguna mesura més

Es preveu que el toc de queda i el confinament comarcal es mantinguin

Actualitzada 04/03/2021 a les 08:30

El Procicat es reuneix aquest dijous per decidir si flexibilitza alguna de les restriccions actuals per la situació de la pandèmia a Catalunya. La millora de les dades epidemiològiques fa preveure que de cara al dilluns 8 de març, la Generalitat relaxarà alguna de les mesures. Sobre la taula hi ha la possible ampliació dels horaris dels bars i restaurants, un dels sectors més afectats per la crisi.Pel que fa al toc de queda d'entre les 22 i les 06 hores i el confinament comarcal, s'espera que es mantinguin. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha reafirmat aquesta setmana apostant per «donar aire» a alguns dels sectors que s'han vist molt afectats per la pandèmia.Dimecres es va celebrar la reunió del Consell Interterritorial de Salut on tant l'executiu espanyol com la majoria de governs autonòmics han defensat mantenir les restriccions de mobilitat de cara a Setmana Santa.