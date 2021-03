El 64% de les dones sense llar han patit violència al carrer, segons Assís

El 60% de les dones que estan en procés actiu de recerca de feina o treballen, va exercir el seu darrer treball en el sector de les cures. Els ingressos d'aquestes dones és de 250 euros de mitjana, un 22% per sota del dels homes. A més, el 35% té formació professional o estudis universitaris i d'aquestes, el 89% són migrades.Les dones d'origen espanyol han crescut un 7% respecte al 2019 i suposen el 50% de la mostra de l'enquesta. Aquestes tendeixen a presentar perfils en situacions més cronificades mentre que la major part de les que tenen situacions menys degradades sobre la situació residencial tendeixen a ser dones migrades amb dificultats administratives.L'entitat ha anunciat que té previst obrir dos nous recursos d'habitatge per a dones en situació de sense llar durant aquest any, que se sumaran a les 25 places d'habitatges per a dones de que disposa actualment.