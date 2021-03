Catalunya continuarà tancada per Setmana Santa i deixa en l'aire el confinament comarcal

Vergés ha reivindicat que la capacitat de decisió és i ha de ser de Catalunya i ha enviat un missatge de «tranquil·litat» a l'Estat espanyol perquè la seva postura és la de no obrir el perímetre del país per Setmana Santa i així ho defensaran. Tot i això, ha posat sobre la taula que «de tant en tant» el govern espanyol deixa a les comunitats fer lliurament i de tant en tant «decideix intervenir».



La consellera en funcions ha afirmat també que les mesures i flexibilitzacions o no de les restriccions no s'han de veure alterades pel calendari social ni per l'arribada o no de la Setmana Santa. «La voluntat sempre és anar avançant però mantenint la prudència», ha manifestat. En aquest sentit, ha fet una crida a «no baixar la guàrdia», especialment en veure el context europeu on hi ha països que tornen a empitjorar les seves dades epidemiològiques.



Ampliar el confinament augmenta la mobilitat

Tant Sàmper com Vergés han defensat que està demostrat que quan s'amplien el confinaments perimetrals hi ha un increment de la mobilitat i això fa trencar bombolles i pot fer augmentar els contagis. La consellera ha reconegut que una part de la fatiga pandèmica que viu la societat ve donada per no poder trobar-se amb persones que no es troben en el perímetre però ha fet una crida a mantenir al màxim les mesures i els contactes dins de la bombolla per continuar millorant la situació epidemiològica.



Ha afegit que d'aquesta manera es podrà anar «avançant en tots els sentits, de mobilitat, llibertat i activitats econòmiques». Tot i això, ha afirmat que encara no hi ha un canvi d'escenari ni un percentatge de vacunació suficient com per poder fer aquestes passes. «Setmana a setmana anirem prenent les millors decisions», ha manifestat.



Vergés no ha entrat a valorar al detalla la petició reiterada de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, d'ampliar el confinament de Barcelona a metropolità i s'ha limitat a reconèixer que hi ha diferents realitats territorials i que la casuística és complexa.