Vox es querella contra els «autors» de les manifestacions per l'empresonament de Hasel

Apunta a Arran, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i els CDR

Actualitzada 03/03/2021 a les 18:46

Vox s'ha querellat contra els «autors materials i intel·lectuals» de les manifestacions que hi ha hagut les darreres dues setmanes a diversos indrets de l'Estat, principalment a Catalunya, per l'empresonament del cantant de rap lleidatà Pablo Hasel. El partit d'extrema dreta apunta a Arran, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans i els CDR, i parla de desordres públics, danys, lesions, atemptat a l'autoritat i temptativa d'homicidi. A banda, no descarta que les acusacions puguin pujar a terrorisme o organització criminal si de la identificació dels autors, la presa de declaracions i la investigació que s'acordi en pogués derivar la «connexió necessària».