Una de cada deu empreses catalanes afirma que haurà de tancar per falta d'ingressos arran de la pandèmia

Mesures per fer front a la pandèmia

Per sectors, la construcció és el que presenta pitjors dades en relació amb el tancament d'empreses. Segons la Cambra, un 14,8% dels grups enquestats es veurà obligat a tancar per falta d'ingressos, seguit de l'hostaleria (11,5%) i la indústria (11,4%). No obstant això, l'hostaleria apareix com el sector amb pitjors perspectives de recuperació, amb un 66,4% de les empreses afirmant que el nivell de vendes anterior a la pandèmia trigarà almenys un any a assolir-se. El comerç, en canvi, presenta les millors xifres en comparació amb la resta de sectors, tot i que un 10,5% de les empreses afirma que haurà de tancar pels efectes de la pandèmia.Pel que fa al grau d'afectació de la covid-19 sobre el teixit empresarial, aquest va disminuint progressivament. Al tancament de 2020, un 63,3% dels grups enquestats assegurava que la seva activitat seguia notablement deteriorada per la pandèmia, un percentatge que a principis d'any era del 86,4%. En aquest cas, la construcció i la indústria són els sectors menys perjudicats, mentre que l'hostaleria continua igual que a principis d'any. Segons la Cambra, el 50,4% de les empreses de construcció i el 58,8% de la indústria seguia afectada per la pandèmia a finals de 2020, uns percentatges que durant la resta de l'any eren del 80%. A l'hostaleria, en canvi, la quantitat d'empreses afectades al tancament de 2020 és del 95,4%, el mateix en comparació a la resta de l'any.Entre els negocis que han vist caure les seves vendes, la davallada mitjana de la facturació durant el quart trimestre es va situar en el 35%, lleugerament per sota la resta de l'any (-42,2%). De nou, l'hostaleria apareix com el sector més tocat per la pandèmia (-67,5%), seguit de la resta de serveis (-35%), la construcció (-32,5%), el comerç (-29,1%) i la indústria (-25,8%).En relació amb els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO), més de la meitat de les empreses (56,2%) assegura que ja ha pogut reincorporar el 100% de la plantilla tot i la pandèmia. Per altra banda, un 21,1% afirma que almenys ha recuperat un 50% dels empleats, mentre que un 15,5% encara opera amb menys de la meitat dels seus treballadors. Finalment, un 7,2% apunta que no ha pogut reincorporar cap dels seus empleats.L'estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona també inclou un apartat on les empreses comenten quines han estat les mesures que han adoptat com a resposta a la crisi de la covid-19. La gran majoria han apostat per reorganitzar la jornada laboral (68,1%) i implantar o incrementar el teletreball (64,8%). Per altra banda, un 42,1% ha invertit en digitalització i un 41,6% ha sol·licitat algun tipus d'ajut econòmic. Altres mesures han estat la reducció de la jornada laboral (30,7%), la producció de nous productes o l'oferiment de nous serveis (29,8%) o nous incentius al consum (28,5%).