Un grup d'antics rastrejadors covid-19 demanden a Salut i a Ferroser

El contracte es va rescindir sense que Salut es comprometés a mantenir els 849 treballadors

Actualitzada 03/03/2021 a les 17:39

Un grup de set treballadors que van fer de rastrejadors covid-19 fins al passat dia 31 de gener han demandant judicialment al Departament de Salut i a Ferroser, la seva antiga empresa, davant la negativa de la Generalitat a assumir la subrogació dels seus llocs de treball.El Departament de Salut va externalitzar les funcions de seguiment telefònic de les persones contagiades per covid-19 i els seus contactes al juny de l'any passat a través d'un contracte d'adjudicació atorgat a Ferrovial per uns 17 milions d'euros, que havia de finalitzar el 31 de maig de 2021.Finalment, el contracte es va rescindir amb data 31 de gener, sense que Salut es comprometés a mantenir els llocs de treball de les 849 persones que treballaven en aquest servei, encara que sí que en va assumir unes 200.Els demandants, amb l'assessorament del sindicat IAC-*CATAC i el bufet Col·lectiu Ronda, consideren que la Generalitat ha incorregut en diversos incompliments de tipus laboral a l'hora d'executar la finalització anticipada del contracte amb Ferroser, filial de la multinacional Ferrovial.L'advocat Natxo Parra, responsable de la demanda contra els acomiadaments, recorda que «existeix una jurisprudència sòlidament establerta tant per part dels tribunals nacionals com del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que especifica l'obligatorietat de seguir el procediment propi dels acomiadaments col·lectius quan la causa de les extincions contractuals és, com en aquest cas, la resolució anticipada d'un contracte».També es queixen els rastrejadors de Ferroser que la borsa de treball que va crear el Departament de Salut, anunciada el 15 de gener passat, en realitat ja s'havia obert l'octubre del 2020, i que no han tingut cap prioritat a l'hora d'accedir a les places ofertes.Segons els seus propis càlculs i deduccions de declaracions fetes per càrrecs de Salut, només uns 200 antics rastrejadors de Ferroser han accedit a aquestes places.