'The Owners' amb Maisie Williams, estrena destacada de la setmana als cinemes

Basada en la novel·la homònima de Jocelyne Saucier, el drama canadenc 'Y llovieron pájaros', de Louise Archambault, proposa la història de tres persones grans que han triat retirar-se del món i viure als boscos del Canadà. Quan un gran incendi amenaça la regió, dues dones arriben fins al seu amagatall. El film planteja com s'entrecreuen els destins i com l'amor pot sorgir a qualsevol edat.El film 'Queridos camaradas' és un drama històric rus sobre la massacre a la ciutat de Novocherkassk a la Unió Soviètica de 1962, i que va romandre en secret durant dècades. Produïda, coescrita i dirigida per Andrei Konchalovsky, va participar en la competició del 77è Festival Internacional de Cinema de Venècia, on hi va guanyar el Premi Especial del Jurat. L'episodi és vist des dels ulls d'una dona, militant convençuda del Partit Comunista, amb uns ideals que fan aigües després de presenciar la massacre.El documental 'Woman' és un projecte mundial que dona la veu a 2.000 dones de 50 països diferents. A càrrec de la directora ucraïnesa Anastasia Mikova, és el retrat de milers de dones amb diferents camins a la vida, modelats per la cultura, la fe i la seva història familiar. La producció és un reflex actual de la societat, on molt sovint la dona pateix desigualtats i afronta dificultats, però també és un cant a totes les dones que prenen les regnes de les seves vides per canviar el món.Protagonizada per Olga Kurylenko, Marilyn Lima i Michel Nabokoff, 'Centinela' és l'estrena més destacada que es podrà veure a Netflix aquesta setmana. Quan torna a casa després d'una traumàtica missió de combat, una dona soldat altament qualificada usa tàctiques letals per trobar l'home que va agredir la seva germana. La plataforma també acollirà 'Moxie', on una nena de setze anys aparentment tímida es veu abocada a un comportament desenfrenat davant l'arribada d'una nova alumna al centre on estudia. La jove decideix publicar una revista clandestina anomenada 'Moxie' per treure a la llum la discriminació i les irregularitats de l'escola. Una altra aposta de Netflix serà la pel·lícula animada 'La rosa de Bombay', on una jove ballarina que va escapar d'un matrimoni de conveniència ha de decidir entre resoldre les necessitats de la seva família o obrir-se a l'amor amb un noi orfe. Dirigida per Gitanjali Rao, ha estat la primera pel·lícula animada india seleccionada per inaugurar la Setmana Internacional de la Crítica de Venècia, i ha passat pels festivals de Toronto, Londres, Chicago i Bombai.El thriller 'El monstruo de St. Pauli', de Fatih Akin, arriba el 5 de març a Filmin després d'haver passat per la secció oficial del Festival de Berlín. El film retrata un assassí en sèrie que va generar pànic entre els habitants de la ciutat d'Hamburg a principis dels anys setanta. La plataforma també proposa 'Amigo', d'Óscar Martín amb la interpretació de Javier Botet i David Pareja. Després de veure's al Festival de Sitges, la cinta ha estat premiada als festivals de Toulouse, Alacant, Molins de Rei i Nocturna Madrid.Movistar+ estrenarà la pel·lícula inèdita 'Los espías de Churchill'. Situada en els inicis de la Segona Guerra Mundial i amb un Regne Unit a l'abisme, Churchill ordena a la seva agència d'espionatge que busqui i entreni dones espia. Movistar+ també acollirà 'Vicious Fun', on un afilat crític de cinema especialitzat en terror topa amb un grup de teràpia per a assassins en sèrie. Davant d'aquest escenari, el protagonista farà tot el possible per integrar-se entre aquests, a risc de convertir-se en la seva propera víctima.