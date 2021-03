PSC, ERC, JxCat, ECP i CUP preparen un protocol per aïllar el «discurs de l'odi» de Vox al Parlament

Els cinc grups es reuneixen per acordar una «estratègia conjunta» i minimitzar l'impacte de l'extrema dreta

Actualitzada 03/03/2021 a les 16:41

Els grups parlamentaris de PSC, ERC, JxCat, En Comú Podem i CUP s'han reunit aquest dimecres al migdia per acordar «una estratègia conjunta per tal d'aïllar el discurs de l'odi de Vox» a la cambra, segons un comunicat conjunt. La reunió de treball ha estat «fructífera» segons el text, i s'ha avançat en l'elaboració d'un protocol per minimitzar l'impacte de l'extrema dreta al Parlament. Els assistents a la trobada s'han emplaçat a continuar treballant i a tornar-se a reunir en els propers dies. Aquest mateix matí el líder de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciat que els diputats i diputades de la formació d'extrema dreta no signaran la 'Declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l'assetjament'.