Mor en un accident de moto el cantant Álex Casademunt, exconcursant d''OT'

Actualitzada 03/03/2021 a les 07:38

Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de @alex_casad. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz — Telegenia (@Telegenia1) March 3, 2021

El cantant Álex Casademunt, concursant de la primera edició d'Operación Triunfo (OT), ha mort als 39 anys després de sofrir a última hora d'aquest dimarts un accident de trànsit a Mataró (Barcelona), on residia actualment.La defunció de Casademunt ha estat confirmada aquesta matinada per la seva agència de representació Telegenia, que en un missatge en Twitter ha assenyalat: «Sentim molt la notícia de la defunció d'Álex Casademunt. Molt d'ànim a tota la família i als seus amics. Descansi en pau».Nascut a Vilassar de Mar (Barcelona) el 30 de juny de 1981, Alejandro Casademunt González exercia de tècnic d'electrodomèstics quan, després de veure un anunci, es va apuntar a la primera edició del concurs d'Operación Triunfo, emès entre 2001 i 2002 amb gran èxit per Televisió Espanyola, i en el qual va quedar en desè lloc.En aquest popular concurs de talents va coincidir amb altres artistes com Chenoa, Rosa López, David Bisbal, Natalia Rodríguez o David Bustamante, amb qui va gravar el popular tema Dos hombres y un destinoEn finalitzar el concurs va formar part del grup Fórmula Oberta, al costat dels també concursants Geno, Javián i Mireia, que van publicar el disc Aún hay más, que incloïa l'èxit Te quiero más.El 2003 va decidir iniciar una carrera en solitari i aquest mateix any va llançar l'àlbum Inquietudes, amb 14 temes, entre ells Jugándome la vida entera, que va arribar als primers llocs de les llistes d'èxit espanyoles.A partir d'aquest any va començar a presentar i participar en programes de televisió, com Los Lunnis i ¡Mira quién baila!, de TVE, o Crónicas marcianas, de Tele 5, i a actuar en sèries televisives com La sopa boba, d'Antena 3, al costat de Lolita Flores o María Barranco.El 2006 va presentar el concurs Cantamania a TV3 al costat de la cantant Roser, i va tornar a l'acadèmia d'OT per a presentar el programa El chat de Operación Triunfo, en la seva cinquena edició, per a entrar a formar part a l'any següent de l'equip de El programa de Ana Rosa, a Telecinco, on exercia de comentarista televisiu.Al setembre de 2010 es va incorporar a l'elenc del musical Mamma Mía, en el paper d'Sky, que en aquest moment es representava al Teatre Coliseum de Madrid.Després de participar en diversos programes i concursos televisius, el 2013 va llançar el senzill Sé al costat del seu germà Joan Casademunt, amb qui presentaria a l'any següent Me haces sentir. A partir del 2016 va col·laborar al programa Hora punta, presentat per Javier Cárdenas a La 1, i el 2016 va tornar als escenaris de la mà de Fórmula Oberta, que formaven en aquesta segona època ell mateix, Javián i Tessa Bodi.Recentment, Álex Casademunt havia estat pare d'una nena.