L'addicció al joc d'apostes afecta les dones més tard però s'agreuja més ràpidament

Les dones amb un trastorn del joc més greu comencen a jugar més tard que els homes, però la seva evolució acostuma a ser més abrupta i el joc esdevé una estratègia per evitar estats emocionals negatius o problemes de salut física.D'aquesta forma, per a les dones el joc esdevé el mecanisme per evitar o mitigar les emocions lligades a tristesa o sentiments de solitud o frustració amb les seves vides. En el cas dels homes, les motivacions inicials tenen més a veure amb la impulsivitat, l'excitació que provoca el joc, la possibilitat de guanyar premis i la recerca d'una gratificació immediata.Una altra diferència, en els casos severs de joc en dones, són les dificultats per prendre decisions, planificar i persistir en la recerca d'objectius vitals. Tot i que el gruix dels pacients que són tractats a unitats especialitzades en trastorns lligats al joc continuen sent homes, s'està registrant un canvi força significatiu en el perfil de les dones amb aquest problema.Segons les dades recollides per l'Hospital de Bellvitge, en els darrers deu anys les dones que són ateses al centre han passat d'apostar gairebé exclusivament als anomenats jocs no estratègics com les escurabutxaques i el bingo, en fer-ho cada vegada més en els de tipus estratègics com casinos o apostes esportives.Aquest escenari fa cada vegada més necessaris estudis amb perspectiva de gènere, segons Susana Jiménez i Roser Granero, les investigadores que han liderat aquests treballs. «És necessària una avaluació precoç dels comportaments de joc diferenciats per sexe, per tal d'evitar el seu agreujament al més aviat possible, aplicant programes de tractament específics per cada perfil de pacient», reclamen".