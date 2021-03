Josep Bou amenaça amb abandonar el PP si no hi ha «canvis immediats» al partit

El número u del PPC a l'Ajuntament de Barcelona posa de termini «dues setmanes»

El número u del PPC a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha amenaçat amb abandonar el partit si en «dues setmanes» no s'efectuen canvis interns: «Hi ha persones amb nom i cognoms que haurien de sortir immediatament del partit. O surten ells del partit o surto jo», ha advertit.En una entrevista en Ràdio 4 i La 2, l'empresari que va encapçalar la candidatura dels populars en la capital catalana en les eleccions municipals del 2019 ha carregat durament amb l'estratègia seguida pel partit en les últimes autonòmiques, en les quals el PPC va obtenir el seu pitjor resultat històric en passar de 4 a 3 diputats.«Una mica més i ens quedem fora. Els resultats han estat proporcionals al treball fet», ha criticat Bou, que considera que els populars catalans van fer una «mala campanya», en la qual s'ha evidenciat que l'estratègia del partit a Catalunya no coincideix amb la de la resta d'Espanya.Bou ha definit al candidat popular al 14F, Alejandro Fernández, com «un bon tipus», però ha lamentat que li falta embranzida per a fer canvis que uneixin al partit.Davant aquesta situació, l'empresari urgeix a aplicar canvis en la direcció del partit i ha avisat que, en cas contrari, serà ell qui es vagi, perquè a més sent que no se li escolta i no compten amb ell.Encara que ha negat que tingui al cap fer el salt a Vox, Bou ha defensat que no es tracta d'un partit d'extrema dreta -«és dreta pura i dura», ha reivindicat- i també ha assenyalat alguns dels punts en els quals coincideix amb el partit de Santiago Abascal, com el rebuig al feminisme.