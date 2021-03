Illa insisteix que es presentarà a la investidura i alerta que l'alternativa és anar «en contra de tot»

Illa ha insistit que és el guanyador de les eleccions del 14-F i que té la «legitimitat política i moral» per presentar-se a la investidura per ser president de la Generalitat. «Ens sembla estrany que qui ha guanyat les eleccions es presenti a la investidura? Crec que és el més normal del món, que qui ha guanyat intenti ser president de la Generalitat», ha reivindicat.Pel que fa a la querella de la fiscalia contra els membres independentistes de la Mesa per haver permès un debat sobre autodeterminació i reprovació de la monarquia el 2019, Illa ha afirmat que la fiscalia té «autonomia d'actuació» i que s'ha de respectar l'estat de dret. En aquest sentit, ha defensat que el Parlament pot debatre el que cregui però sense «tensar» l'estat de dret. I ha tornat a reivindicar que Espanya és una de les 23 democràcies més completes segons The Economist.Encara sobre el Parlament, Illa ha afegit que el seu grup proposa que Eva Granados sigui la presidenta de la cambra catalana precisament perquè garanteixi que es parli de tot «sempre dins de l'estat de dret».En relació a la taula de diàleg, Illa ha defensat que en aquest espai s'ha de debatre sobre els 44 punts en referència a la proposta que el president espanyol, Pedro Sánchez, va lliurar a Quim Torra el febrer del 2020. I entre els quals, hi ha la millora del finançament i de les infraestructures.Preguntat per si un acord de govern dels partits independentistes pot posar en perill la relació al Congrés entre ERC i el PSOE, Illa ha considerat que no i ha argumentat que es va arribar a un acord d'investidura i que s'han anat complint els punts de l'acord.