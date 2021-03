Engeguen una campanya per conscienciar sobre la violència masclista contra les dones grans

Treball, Afers Socials i Famílies llançarà quatre vídeos a xarxes socials per alertar de la problemàtica

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha impulsat una campanya a xarxes socials per conscienciar sobre les violències masclistes que pateixen les dones grans. Sota l'eslògan Les violències masclistes contra les dones grans no són petites. A grans dones, grans respostes, la Generalitat pretén sensibilitzar sobre una problemàtica que asseguren que està invisibilitzada. La campanya consta de quatre vídeos que reflecteixen diversos tipus de violència masclista en diferents àmbits, com la família, la parella o l'entorn laboral. Segons el Departament, la iniciativa vol fer visible les violències «més invisibilitzades i naturalitzades» que pateixen les dones grans.