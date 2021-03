El Govern obre el tràmit per a sol·licitar l'ajut de 750 euros als professionals de la cultura

El Govern obre a partir d'aquest dimecres el tràmit per sol·licitar l'ajut adreçat a professionals de la cultura. Els professionals de les arts escèniques, visuals i de la música, siguin artistes, tècnics o docents, poden demanar fins al 9 de març una prestació de fins a 750 euros per pal·liar «la delicada situació econòmica del col·lectiu». El requisit per obtenir l'ajut és que els ingressos obtinguts durant el 2020 siguin inferiors als 20.000 euros. Els Departaments de Cultura i de Treball, Afers Socials i Famílies destinen en total un pressupost de 4,5 milions d'euros per aquesta convocatòria d'ajuts, que arribaran a uns 6.000 professionals. La sol·licitud es pot tramitar al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies