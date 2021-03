Segons Catalunya Ràdio, contemplen que tant bars com restaurants puguin obrir més hores

Actualitzada 03/03/2021 a les 14:22

La Generalitat contempla relaxar a partir del proper dilluns les restriccions que afecten al sector de la restauració, segons ha avançat Catalunya Ràdio. Tal i com explica el mitjà, contemplen que tant bars com restaurants puguin obrir més hores a causa d'una millora de les dades epidemiològiques.Dimarts la portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, va anunciar que l'executiu està estudiant la possibilitat d'establir un calendari que pugui fixar quines mesures de restriccions el poden relaxar i quan. La iniciativa permetria «planificar» i «preveure» quines condicions tindrien sectors com l'hosteleria o el sector turístic de cara a la Setmana Santa.