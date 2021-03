Convoquen vaga del sector sanitari i de serveis en contra de la precarització del sistema

La portaveu de CGT a l'Hospital de Bellvitge, Maribel Martínez, ha explicat que està cridada a la vaga tota la sanitat, tant la pública com la privada ja que ha assegurat que els treballadors dels dos sector estan «igual de precaritzats i amb els mateixos mínims drets laborals».Els treballadors volen que les autoritats «els escoltin d'una vegada» i han afirmat que no volen ni ser superherois ni més cançons dedicades. «Volem canviar les condicions», han reivindicat.Martínez ha confiat en un ampli seguiment de l'aturada però ha afirmat que són conscients que, a la pràctica, serà «mínima» la gent que hi podrà participar perquè la sanitat «ja treballa en serveis mínims». «Gairebé ningú tindrà dret a vaga», ha dit. Els sindicats estan fent la mediació amb la Generalitat prèvia a la vaga i precisament un dels punts de desacord són aquests serveis mínims, especialment en l'àmbit de les residències.Els convocants preveuen tallar la Via Laietana de Barcelona a l'alçada de la plaça de Jaume I el proper dimecres i fer posteriorment una concentració a la plaça Sant Jaume cap al migdia.Entre les seves reivindicacions hi ha posar fi als «contractes escombraries» i els salaris amb sous molt baixos, eliminar la privatització de serveis, reconèixer aquests serveis com a part del sistema de salut i dotar tots els àmbits de plantilles suficients, entre ells l'Atenció Primària que està assumint un percentatge molt alt de la feina per la pandèmia. També han criticat que alguns serveis, com l'atenció domiciliària, sigui considerada essencial «només quan els interessa» i que la campanya de vacunació no hagi arribat encara a tots els sectors exposats.