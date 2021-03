Bargalló afirma que s'aprofitarà la reducció d'alumnat el curs vinent per baixar ràtios

El conseller d'Educació descarta reduccions d'oferta i aposta per «millorar les condicions» dels centres

Actualitzada 03/03/2021 a les 22:56

Josep Bargalló ha afirmat aquest dimecres, en el marc de la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, que la reducció de 3.200 alumnes a P3 el curs vinent s'aprofitarà per baixar ràtios. «No aprofitarem la reducció d'alumnes per reduir l'oferta, sinó per millorar les condicions de cadascun dels centres», ha subratllat el conseller d'Educació. En tot cas, sí ha admès que es tancaran grups creats de forma extraordinària, els anomenats bolets, o que se'n tancaran alguns en indrets on es treballa en contra de la segregació, sense que això impliqui que no es pugui rebaixar les ràtios, especialment en aquests indrets, dels 25 als 23 o els 22 alumnes.