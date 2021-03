Albert Botran fa pública la primera imatge de Pablo Hasel a la presó de Ponent

Actualitzada 03/03/2021 a les 22:07

El diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, ha fet pública a través de Tuiter la primera fotografia del raper Pablo Hasel a la presó de Ponent. Ho ha fet després de fer-li una visita aquest dimecres on ha dit que ha passat una «bona estona» amb el cantant empresonat per ordre de l'Audiència Nacional per delictes d'enaltiment del terrorisme a través de les lletres de les seves cançons. Botran també explica que Hasel està content de que totes les mobilitzacions que s'han fet per demanar la seva llibertat, estiguin «connectant» el seu empresonament amb el malestar i les lluites socials «contra el règim del 78». Botran fa una crida a continuar als carrers fins a alliberar-lo.