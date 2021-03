Administrar zinc als pacients amb covid podria ajudar a la seva recuperació

Demanen iniciar assaigs clínics

Un de cada quatre pacients presentava nivells baixos de zinc i era just el grup amb símptomes més greus i nivells més elevats d'inflamació. A més, 1 de cada 5 pacients amb nivells baixos de zinc va morir. La seva estada hospitalària va ser també, de mitjana, tres vegades més llarga que la dels pacients amb nivells més elevats de zinc (25 dies i vuit, respectivament).Pel que fa a la mortalitat, els nivells de zinc eren significativament més elevats en els malalts que van sobreviure a la infecció: 62 micres per decilitre enfront de les 49 dels que van morir. En canvi, aquells que presentaven nivells més elevats a l'hora d'admissió a l'hospital van patir una mortalitat del 5%.En paral·lel, des de l'UPF han estudiat l'efecte dels nivells de zinc amb la capacitat d'expansió del virus, per mitjà de tècniques in vitro. Els resultats corroboren que el mal pronòstic en els pacients amb baixes concentracions de zinc ve provocat tant per l'efecte que la seva manca provoca en el desequilibri immune com per l'increment de càrrega viral. En concret, van observar que els nivells baixos de zinc promouen l'expansió viral a les cèl·lules infectades.Per això, els resultats indiquen que cal buscar un element que permeti potenciar l'activitat del zinc dins la cèl·lula per bloquejar la replicació del virus. Això després que estudis hagin conclòs també que la cloroquina no fa aquesta funció, tal com s'havia especulat al començament de la pandèmia.L'autor principal de l'estudi i metge del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, Robert Güerri, explica que el zinc és un element essencial per al manteniment d'una gran varietat de processos biològics i l'alteració dels seus nivell provoca un increment de la susceptibilitat a infeccions i un increment de la resposta inflamatòria. Per això, destaca que els nivells d'aquest element i la seva suplementació «poden ser eines útils per afrontar la crisi de la covid-19».Güerri afegeix que s'ha demostrat amb l'estudi com el zinc pot ser un predictor addicional de pronòstic en covid-19, així com la seva potencialitat terapèutica. Per això, proposen aquesta variable com un nou paràmetre per predir l'evolució dels malalts i demanen iniciar assaigs clínics sobre la suplementació amb zinc dels pacients ingressats amb nivells baixos d'aquest element. També aposten per programes per a suplementar els col·lectius en risc de patir nivells baixos de zinc per tal de reduir l'afectació de la pandèmia.L'estudi s'ha publicat a la revista Nutrients.