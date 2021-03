Nova reunió d'ERC i JxCat per abordar un acord de legislatura a pocs dies de la constitució del Parlament

Vilalta, Sabrià i Jové negocien amb Artadi el mateix dia que els republicans es troben amb la CUP

Actualitzada 02/03/2021 a les 17:42

ERC i JxCat s'han tornat a reunir aquest dimarts, tal com ha pogut saber l'ACN. Per part dels republicans hi han assistit la portaveu, Marta Vilalta, el president del grup parlamentari, Sergi Sabrià, i el president del Consell Nacional, Josep Maria Jové. La delegació de Junts l'ha encapçalat la vicepresidenta del partit Elsa Artadi. Els dos partits intenten avançar en les negociacions, a pocs dies de la constitució del Parlament, en una sessió plenària que es preveu per a finals de la setmana que ve. La trobada entre ERC i Junts arriba el mateix dia que els republicans també s'han reunit amb la CUP. Les converses entre republicans i anticapitalistes avancen a més bon ritme que les negociacions entre ERC i JxCat, segons fonts coneixedores.