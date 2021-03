La teva localitat és de les més independentistes de Catalunya?

Dues ciutats del Camp de Tarragona, on ha crescut més el vot sobiranista respecte del 2017 a tot Catalunya

Ja el tenim aquí: el rànquing de les 121 ciutats* de Catalunya, de la més independentista a la més unionista. I l'evolució respecte 2017. pic.twitter.com/vZya8ePz9k — Jeff stuff (@CatalanData) March 1, 2021

Les xarxes socials són eines de transmissió de gairebé qualsevol cosa. En el cas concret de Twitter, la política és un dels temes que aconsegueixen mobilitzar més reaccions, siguin del color que siguin.Un dels perfils habituals de la xarxa de l'ocellet, @catalandata, habituat a centrar-se en dades electorals i enquestes, ha elaborat un llistat on recull les localitats de més de 10.000 habitants de Catalunya d'acord amb el percentatge de vot nacionalista que van registrar a les eleccions del 14-F. A més, també ha comparat aquests resultats amb els registrats a les mateixes localitats l'any 2017, en els anteriors comicis al Parlament de Catalunya.D'aquest amb aquestes dades, el municipi català més independentista és Banyoles, on els vots d'Esquerra, Junts, la CUP i altres formacions nacionalistes van assolir el 81,9% del total. Per darrere, a poca distància, li segueix Berga, un feu tradicional de la CUP, amb un 79,7% de vot independentista.La primera localitat tarragonina la trobem en el lloc número 10 i és Deltebre, amb un percentatge del 72,6%. I la primera del Camp de Tarragona és la ciutat de Valls, en quinzena posició, i amb un percentatge de vot independentista del 69,6%. Precisament Valls és la localitat on van néixer tres dels candidats que es presentaven com a caps de llista per la demarcació tarragonina a les eleccions del 14-F. Eren Raquel Sans, d'ERC (tot i que establerta actualment a Tarragona), Albert Batet, cap de llista de Junts per Catalunya i exalcalde vallenc i Rosa M. Ibarra, cap de llista del PSC.La capital de l'Alt Camp sí que encapçala, però, el rànquing de les localitats de més de 10.000 habitants on més ha crescut el vot independentista respecte del 2017. Les dades recollides per @catalandata indiquen un increment del 9,4%. Tot just la segona localitat catalana on més ha crescut el vot independentista és Reus (8,1%) amb un percentatge total de vot sobiranista del 52,3%, que la situa en el lloc 57 del rànquing global.Després de la 15a posició de Valls, segueixen diverses localitats de les Terres de l'Ebre com les que acumulen major vot sobiranista a Tarragona, com és el cas de Sant Carles de la Ràpita (lloc 19) i Amposta (lloc 23).Les dades indiquen també les localitats que van mostrar un comportament diametralment contrari. Així, les menys independentistes (de més de 10.000 habitants) a les comarques tarragonines van ser Vila-seca, Cunit, Salou i la mateixa capital, Tarragona.