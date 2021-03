La meitat de les places interines de vigilància a presons passaran a ser fixes

A la convocatòria s'hi podran presentar les persones amb nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la UE, amb coneixement de les llengües oficials, amb titulació mínima de batxillerat o tècnic i sense antecedents penals.El Departament subratlla que són les primeres places que es convoquen des del 2010 per reduir la temporalitat al col·lectiu de tècnics especialistes de serveis penitenciaris. En total sense comptar les persones que s'incorporen per cobrir substitucions i reforços als centres penitenciaris hi treballen 5.244 professionals entre funcionaris de vigilància, psicòlegs, educadors, treballadors socials, juristes, mestres, personal sanitari i del CIRE, entre altres.La convocatòria de funcionaris de presons se suma a les que ja s'han dut a terme amb altres col·lectius de professionals dels centres penitenciaris per a la consolidació de prop de 900 llocs de treball durant els darrers tres anys. Són 120 places de treballadors socials, 63 de juristes, 388 d'educadors socials i 75 de psicòlegs. Part dels professionals ja s'hi han incorporat, i una altra part ho faran de manera progressiva a mesura que es resolguin els processos pendents.