L'atur puja en 4.209 persones al febrer a Catalunya i ja hi ha 512.290 desocupats

Actualitzada 02/03/2021 a les 09:32

L'atur va pujar en 4.209 persones a Catalunya al febrer respecte al gener i la xifra de desocupats es va situar en 512.290 persones, segons el Ministeri de Treball i Economia Social. Aquesta xifra suposa un increment mensual del 0,83% i si es compara amb el mateix mes del 2020 l'atur creix un 29,62%, concretament hi ha 117.076 desocupats més. No hi havia tants aturats des del gener del 2016. Catalunya va tancar el febrer amb 3.359.239 afiliats a la Seguretat Social, 12.348 més que al gener (0,37%). Tot i això, en els últims dotze mesos s'han destruït 81.563 llocs de feina (-2,37%). Pel que fa als treballadors que es troben en ERTO, i que no entren en el còmput d'aturats, n'hi ha 192.787, un repunt respecte al gener.