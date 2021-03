ERC i CUP avancen en les propostes vinculades al «rescat social» en una nova trobada

Pallicer diu que «tots els escenaris estan oberts» però que per fer-los possibles «s'han de generar les condicions»

Actualitzada 02/03/2021 a les 18:13

ERC i la CUP s'han tornat a trobar aquest dimarts després del 14-F i han avançat en propostes vinculades al «rescat social i al model de país», segons han informat les formacions. En una roda de premsa, el diputat electe dels anticapitalistes Xavier Pallicer ha dit que ara «tots els escenaris estan oberts» però que per a fer-los possibles «s'han de començar a generar les condicions». «Treballem en veure fins a quin punt hi ha compromís no només d'ERC, també de JxCat i dels comuns per poder avançar en aquests àmbits», ha dit. La CUP ha insistit en retirar les bales de 'foam', que la Brimo no participi en desnonaments o que la Generalitat cessi l'acusació particular contra manifestants. «Aquests àmbits són urgents», ha ratificat Pallicer.