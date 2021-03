El Primavera Sound posposa la seva edició d'enguany fins al 2022

El festival Primavera Sound de Barcelona es un dels esdeveniments musicals més importants i multitudinaris del sud d'Europa

El festival Primavera Sound Barcelona ha decidit cancel·lar la seva edició 2021 per «raons de força major» relacionades amb la pandèmia, com ja va fer l'any passat per la mateixa causa, i ha decidit posposar la celebració del seu vintè aniversari fins al 2022.Segons ha informat en un comunicat l'organització de l'esdeveniment, encara que ho ha «intentant tot» per a celebrar enguany el festival, «prenem ja aquesta decisió tan dolorosa per la incertesa al voltant del marc legal per a grans esdeveniments en les dates originals del festival -del 2 al 6 de juny-».El festival Primavera Sound de Barcelona, un dels esdeveniments musicals més importants i multitudinaris del sud d'Europa, ja va haver d'anul·lar la seva celebració l'any passat davant la virulència de la pandèmia.En aquell moment, els organitzadors van anunciar que el vintè aniversari del festival tindria lloc el 2021, però finalment s'han vist obligats a tornar a posposar-lo «per causes de força major».«Encara que dolorosa, sabem que és la decisió correcta, especialment per als que heu de planejar el vostre viatge amb antelació», ha assenyalat l'organització.«Ho hem intentat tot: liderem l'assaig clínic realitzat a la sala Apol·lo de Barcelona el desembre passat i hem estat en contacte permanent amb les autoritats sanitàries per explorar totes les solucions possibles», han afegit.«Però el vintè aniversari de Primavera Sound es mereix una festa com les d'abans i les condicions a nivell global no fan preveure que algo així pugui passar aquest estiu -conclou-. Almenys no d'una forma en la qual puguem viure l'experiència completa que implica Primavera Sound».Les raons d'aquesta decisió tan dolorosa són «la incertesa al voltant del marc legal per a grans esdeveniments en les dates originals del festival, sumada a les restriccions que existeixen actualment i que fan que no puguem treballar amb normalitat en la preparació del festival ni assegurar que, una vegada arribi la data, es pugui celebrar».Com ja va fer l'any passat, el festival torna a oferir a tots els posseïdors d'entrades la possibilitat de conservar-les per a l'any que ve o sol·licitar la seva devolució a partir del dimecres 2 de juny, que és quan es revelarà el cartell de Primavera Sound Barcelona 2022.El Festival ha lamentat les molèsties que aquesta cancel·lació pugui ocasionar al públic, a qui ha promès compensar «doblement el 2022, perquè sí, de veritat, tornarem a ballar junts... i com mai abans».Per part seva, Primavera Pro, el certamen paral·lel dedicat als professionals del món de la música, manté les seves dates, del 2 al 4 de juny d'enguany, amb activitats presencials i telemàtiques, i la intenció de servir per a «reflexionar, debatre i trobar-nos», mentre la indústria de la música espera l'anhelada reactivació del sector.