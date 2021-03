El Govern destina 5 MEUR més als ajuts per locals a centres comercials i recintes firals

Actualitzada 02/03/2021 a les 13:36

El Govern ha autoritzat aquest dimarts transferir 5 milions d'euros addicionals dels fons extraordinaris al Departament d'Empresa per reforçar les línies d'ajuts directes per als locals de centres comercials i establiments de més de 400 metres quadrats, així com per a esdeveniments i recintes firals afectats per les restriccions de la covid-19. Aquests 5 milions se sumen als 10 milions anunciats fa dues setmanes, i situen en els 15 milions la dotació total d'aquestes línies d'ajuts, que s'activaran properament. De l'import total, 10 milions seran per les botigues de centres comercials i establiments de més de 400 metres obligats a tancar entre el 7 de gener i el 28 de febrer, i els 5 milions addicionals per esdeveniments i recintes firals.