Detectats tres nous casos de triquinosi en carn de porc senglar procedent de l'Alt Urgell

Els nous casos se sumen als dos que van ser notificats pel Departament de Salut a principis del mes de febrer passat, els quals corresponien a porcs fers abatuts als termes de Montferrer i Castellbò i de Coll de Nargó. L'avís de les autoritats sanitàries va especialment adreçat als gremis de restauració i als establiments de venda al detall i també a les agrupacions de caçadors. En aquest últim cas, es recorda que és obligatori que els animals abatuts siguin sotmesos a una inspecció veterinària, que inclogui el control de triquinosi, per tal de descartar qualsevol malaltia que n'impedeixi el consum.El Departament de Salut adverteix també que la congelació de la carn no garanteix la inactivació de les larves de triquina i que, per tant, no pot substituir l'anàlisi per detectar la presència del paràsit. La transmissió de la malaltia es pot produir també a través d'altres animals que hagin consumit carn de porc senglar infestada, com seria el cas de gossos, guineus, rates o ratolins, entre altres.