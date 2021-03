Catalunya és la tercera regió europea per nombre de projectes d'intel·ligència artificial

L'informe identifica els principals actors de Catalunya que fan recerca i innovació en l'àmbit de la intel·ligència artificial, les seves xarxes de col·laboració i els àmbits d'especialització. També analitza el posicionament relatiu de Catalunya en relació amb les regions líders a Europa.L'estudi s'ha desenvolupat aplicant tècniques d'intel·ligència artificial per a la identificació automàtica de projectes a partir d'un vocabulari de més de 600 paraules que defineix l'àmbit d'anàlisi i el buidatge de tota la base de dades de projectes.Tal com ho reflecteix l'informe l'11,3 % del total de projectes del programa Horitzó 2020 tenen algun soci de Catalunya. També s'identifiquen 45 projectes de l'àmbit de la intel·ligència artificial dins dels 683 projectes de la RIS3CAT analitzats (el 6,66 %).Els projectes d'intel·ligència artificial de Catalunya es concentren en l'àmbit sectorial d'indústries de la salut (80 projectes), seguit de lluny per sistemes industrials (44), energia i recursos (40), i mobilitat sostenible (33).Pel que fa a les empreses que participen en més projectes, encapçalen la llista PAL Robotics (5), Worldsensing (4) i Dexma Sensors (4).En termes relatius, les entitats que tenen una especialització en projectes d'intel·ligència artificial més elevada són el Centre de Visió per Computador, amb un percentatge del 59%; la Fundació i2CAT, amb un 24%, i el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, amb un percentatge del 20%.L' informe es complementa amb el mòdul d'intel·ligència artificial de la Plataforma RIS3-MCAT. Aquesta eina, que es pot consultar a http://ris3mcat.gencat.cat/#/ia , permet explorar de forma interactiva actors, especialitzacions, reptes, col·laboracions internacionals i projectes d'intel·ligència artificial.