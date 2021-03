Una bala de foam hauria fet que una jove perdés un ull en les manifestacions, segons Sàmper

«Fracàs social»

Diferències amb les protestes post-sentencia de l'1-O

Sàmper ha explicat que hi ha 14 detinguts pels aldarulls de dissabte i que un d'ells està «directament relacionat» amb la crema de la furgoneta. Entre aquests hi ha una dona italiana responsable de ruixar amb líquid inflamable. Ha insistit que si la furgoneta hagués explotat es podria haver produït una mort i, per tant, el que hi ha hagut és un homicidi en grau de temptativa. Ha afegit però que és tasca de la fiscalia determinar-ho.El conseller ha valorat que la situació no és un fracàs del sistema d'ordre públic sinó que el que hi ha és un «fracàs social». Ha afegit que cal treballar per donar una resposta política a la generació de joves que veu poques perspectives de futur. Ha lamentat que la majoria es manifesten pacíficament però que hi ha uns «300-400» que són «molt violents». En aquest sentit, ha afirmat que el grau de violència «és molt elevat».Ha demanat també però que la gent pacífica «que no tirava ni una pedra», no ajudi els violents. Ho ha dit ja que ha assegurat que dissabte passat es va veure gent que no estava fent actes violents però sí fent barricades perquè la policia anés més lenta.Sàmper ha explicat que encara no s'ha decidit si la Generalitat es personarà com a acusació pels darrers aldarulls però ha suposat que sí ho farà: «Probablement sí». Ha afirmat que la violència «no es pot emmarcar en una cosa normal i justificable» i ha demanat «no confondre» amb situacions com les de la sentència de l'1-o, «on es podria arribar a entendre que era un poble que surt enfadat per una repressió inaudita». Ha afirmat que el que està passant ara és diferent i és «violència gratuïta».