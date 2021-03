El salari mitjà a Catalunya cau un 4,6% anual i se situa en els 1.725 euros mensuals

Segons un estudi d'Adecco, la caiguda catalana és més forta que la mitjana espanyola i la tercera entre les comunitats autònomes

Actualitzada 01/03/2021 a les 11:28

El salari mitjà a Catalunya s'ha reduït un 4,6% interanual i se situa en els 1.725 euros mensuals, segons un estudi d'Adecco publicat aquest dilluns. La caiguda és la tercera més forta entre les comunitats autònomes, per darrere de les Balears (-13,2%) i les Canàries (-12,8%), i està per sobre de la mitjana espanyola, que és del -3,1%. Tot i això, els catalans continuen tenint el quart sou més alt de l'Estat, per darrere de madrilenys (1.964 euros), bascos (1.954) i navarresos (1.837). Adecco atribueix la caiguda de salaris a la pandèmia i, sobretot, als ERTO, que provoquen que molts assalariats només rebin el 70% de la base reguladora.