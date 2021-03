Les dades epidemiològiques indiquen que el confinament perimetral «funciona»

Les Terres de l'Ebre es consolida fora de la zona vermella i el Camp de Tarragona té una millora constant

Actualitzada 01/03/2021 a les 16:38

El Grup de Recerca en Biologia Computacional de la UPC (BioComSC) ha afirmat que les diferents situacions epidemiològiques que es comencen a observar segons regions sanitàries indicarien que el confinament perimetral «pot estar funcionament». Ha afegit però que caldria analitzar les dades sobre la presència de la variant britànica a cada zona per veure si això també explica aquesta diferència. El grup ha valorat positivament a les xarxes socials que la regió sanitària de Terres de l'Ebre es consolida fora de la zona vermella i el Camp de Tarragona té una millora constant. Afegeix que «es nota una diferència» amb la resta del territori, on la Metropolitana Sud comença a entrar en zona groga, però no la Nord.