La vaga d'estudiants de l'Institut del Teatre exigeix canvis a les aules perquè siguin «espais segurs»

Expulsió definitiva de Joan Ollé

La manifestació ha sortit de la plaça Espanya per la Gran Via, i s'ha dirigit sense incidents cap al centre de la ciutat. Al voltant de 300 persones han fet un llarg recorregut fins a aturar-se davant del Departament de Cultura, per enfilar després el Paral·lel i tornar fins a l'Institut del Teatre. Al seu pas, un grup de manifestants ha anat enganxant cartells a les façanes dels teatres Coliseum, Borràs i també del Paral·lel, on es podien llegir missatges com 'El silenci us fa còmplices' o 'No contracteu abusadors'.Els estudiants portaven pancartes contra els abusos de poder i l'assetjament sexual i psicològic i han marxat en un ambient tranquil entre càntics com ara «No som joguines, som persones». Dues portaveus de la plataforma d'estudiants de l'Institut del Teatre que ha convocat la vaga i la marxa de protesta han exposat a l'ACN que la mobilització pretén aconseguir que les aules siguin un «espai segur» i lliure «d'abusos de poder».La convocatòria s'ha fet extensiva als altres centres de formació d'arts escèniques i en viu de la ciutat. Segons les mateixes portaveus -que han demanat no ser identificades amb els seus noms- a la marxa les han acompanyat algunes «companyes» del sindicat feminista Lliures i Combatives, alumnes de l'escola Eòlia i del Col·legi del Teatre de Barcelona, entre altres.Amb tot, el to de la protesta de la manifestació estava marcat per les recents denúncies de presumptes casos d'assetjament i abús de poder a l'Institut del Teatre. Al respecte, la plataforma segueix demanant l'expulsió «total» de Joan Ollé –a qui ja s'ha apartat cautelarment de la docència mentre el centre du a terme una investigació-, i reclama poder participar en l'elaboració del nou protocol que, asseguren, està creant la institució.Pel que fa a la dimissió de Magda Puyo i tot l'equip directiu, les dues portaveus han manifestat que és un «gest simbòlic» que valoren però els sembla encara insuficient. «Cal un canvi estructural. Estan bé les disculpes públiques, però el canvi ha d'anar més enllà», han dit. Aquests estudiants sol·liciten una direcció «competent», que pugui «defensar» les alumnes, i que tiri endavant un projecte que les «escolti a totes». «No és una celebració, si no una espera, confiant que el que vindrà sigui millor. La celebració la farem quan hi hagi una direcció a l'alçada del que demanem», han reblat.Els estudiants celebren aquesta tarda una nova assemblea a les portes de l'Institut del Teatre, on segons han indicat s'ha d'acordar com continuen «la lluita». «Sabem que hi ha molts sindicats i gent del sector que ens dona suport, i segur que podem fer més coses», exposen.