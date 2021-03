La plataforma Abús Arts desconvoca la vaga de dimarts a l'Institut del Teatre

Els estudiants valoren el «gest simbòlic» de la dimissió de l'equip directiu però reclamen que el canvi vagi «més enllà»

Els convocants de la vaga reclamaven que les classes esdevinguin «espais segurs» i ser «escoltats» en la prevenció i la gestió d'aquestes situacions. En aquest sentit, la plataforma segueix demanant l'expulsió «total» de Joan Ollé –a qui ja s'ha apartat cautelarment de la docència mentre el centre du a terme una investigació-, i reclama poder participar en l'elaboració del nou protocol que, asseguren, està creant la institució.

La plataforma Abús Arts ha desconvocat la vaga d'aquest dimarts a l'Institut del Teatre, segons han confirmat a l'ACN fonts de la plataforma. Els estudiants han decidit tornar a les aules per bé que continuen pendents de com afronta la institució els escàndols d'abús sexual i de poder que s'atribueixen a diversos professors, i que han comportat la dimissió de l'equip directiu. Els estudiants valoren aquest «gest simbòlic» però reclamen que els canvis vagin «més enllà». Avui, uns 300 estudiants s'han manifestat pel centre de la ciutat per exigir un canvi «pedagògic» a les aules, que acabi amb els casos d'abús de poder i assetjament com els denunciats recentment.