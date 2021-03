La FECASARM impugna la nova pròrroga de les restriccions del Procicat

«Les activitats de restauració i oci nocturn legal aporten llum i seguretat a les ciutats i prevenen múltiples activitats il·legals, però això no es valora. Una ciutat apagada i sense activitat nocturna és una ciutat insegura on la il·legalitat predomina ja que els delinqüents se senten més valents i atrevits», ha afirmat el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas.Segons la FECASARM, la col·laboració entre l'oci nocturn i la policia pot solucionar «problemes de seguretat i convivència», com va passar al Passeig Marítim de Barcelona.D'altra banda, la patronal insisteix a la Generalitat que és «urgent» promoure proves pilot en la restauració i l'oci nocturn amb noves tecnologies per garantir un 100% de seguretat als usuaris. Una de les zones que proposen que participin en aquesta prova pilot són els restaurants i locals d'oci nocturn del Passeig Marítim.«En la nostra opinió, la Generalitat està desaprofitant l'oportunitat d'aprofitar els establiments segurs com a mur de contenció davant les conductes il·legals i insegures», avisa la FECASARM.