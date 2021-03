Els centres comercials tornen a obrir després de dos mesos sense activitat

El Govern va anunciar aquest divendres una petita flexibilització de les restriccions i va prorrogar una setmana més les mesures vigents, com el confinament comarcal o els horaris de la restauració. Una de les principals novetats és l'obertura dels centres comercials i les botigues de més de 400 metres quadrats, després que el Procicat en decretés el tancament el 7 de gener.A partir d'aquest dilluns, aquests establiments podran tornar a l'activitat, tot i que només entre setmana, amb un aforament del 30% i sense restauració. En el cas dels grans locals comercials, les botigues hauran d'acotar l'espai d'obertura a una superfície de venda de 400 metres quadrats.Els locals dedicats a la venda de productes essencials, així com centres de veterinària, llibreries, concessionaris d'automòbils o centres de jardineria, entre altres, estan exempts d'aquesta restricció i podran continuar oberts, sigui quina sigui la seva superfície, durant qualsevol dia de la setmana i amb les mesures d'higiene i seguretat recomanades.Aquest dilluns també entra en vigor la recuperació de les colònies escolars fora de la comarca, sempre que es puguin mantenir els grups bombolla. Així mateix, es preveu que els alumnes de segon curs d'universitat puguin tornar a les classes presencials a partir del 8 de març.En l'àmbit esportiu, a partir d'aquest dilluns les activitats grupals dels gimnasos podran omplir-se fins a un 30%, independentment del nombre d'alumnes, i fins al 50% en el cas de ser activitats a l'aire lliure. L'aforament permès a les piscines també serà del 50%, segons la resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Aquest document estarà vigent durant els pròxims set dies i prorroga mesures com el confinament comarcal, el confinament nocturn, els horaris de la restauració o l'aposta pel teletreball. Així mateix, els comerços continuaran tancats els caps de setmana, a excepció de les botigues de serveis essencials, i es mantindrà l'aforament del 30% en els actes religiosos i cerimònies civils o la restricció del 50% en les activitats culturals i d'espectacles públics o recreatives.