Arrimadas prepara una «ofensiva» de Cs a Brussel·les contra les «mentides» de l'independentisme

A parer de Ciutadans, la «veritat» del cas és que «Espanya, on es respecten els drets dels processats» vol jutjar els tres independentistes «per delictes molt greus previs a l'elecció com a parlamentaris», delictes que no tenen «res a veure» amb la seva tasca a Brussel·les.D'altra banda, Arrimadas ha atribuït als eurodiputats de Cs el fet que la Comissió Europea hagi fet un «toc d'atenció» al govern de Pedro Sánchez davant la reforma del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que prepara.Finalment, la líder dels taronges també ha celebrat que el dictamen del Consell d'Estat sobre els fons europeus per a la recuperació de la crisi de la covid «dona la raó als advertiments» del seu partit sobre el «despropòsit» de no tenir mecanismes de control per a l'assignació de fons. Arrimadas no ha dubtat a qualificar aquest fet de «nyap».