Argimon assegura que el confinament comarcal es mantindrà com a mínim uns dies més

Actualitzada 01/03/2021 a les 14:31

Pel que fa a l'efecte del 14-F, ha opinat que no n'hi ha hagut, i ha explicat que estan justament estudiant si els membres de les meses es van infectar més que un grup escollit a l'atzar que no hi va participar. «La corba d'infecció no hem vist que augmentés els dies posteriors i l'alentiment del descens ja comença al voltant de les eleccions», ha argumentat el secretari de Salut Pública, que ha recordat que en les últimes hores de votació, quan era el torn dels positius i els contactes, va haver molt poc moviment.

Argimon ha indicat que no és partidari d'una excepció al confinament comarcal per votar en les eleccions al Barça. «És el Barça, jo me l'estimo molt, és més que un club, però la gent no ho entendria», ha dit a Rac 1, on ha explicat que ha arribat la petició i hi ha un informe jurídic que s'ha d'estudiar. A partir d'aquí, el Govern prendrà una decisió.

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha pronosticat aquest dilluns en els propers dies la variant britànica ja serà majoritària i ha indicat que el confinament comarcal es mantindrà com a mínim uns dies més.Sí que s'ha mostrat confiat a poder donar una mica «més d'aire» de cara a la propera setmana en matèria de restriccions. Pel que fa l'estiu, ha opinat que serà millor que el de l'any passat, amb turistes i amb millors aforaments.No ha estat tan optimista amb Sant Jordi. «Crec que arribarem justets. Cultura ha de pensar alguns elements imaginatius i nosaltres ajudar en tot el que puguem», ha dit sobre Sant Jordi.