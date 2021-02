Sanitaris per la República denuncia suposades «irregularitats» de l'antic equip directiu en la gestió de la tresoreria

El passat 19 de desembre es va constituir en assemblea la nova Junta Directiva de Sanitaris per la República, arran de la dimissió del president de l'entitat i, com a conseqüència, de la resta de membres que l'havien acompanyat fins al moment.Al comunicat, la nova junta explica que a causa d'aquest canvi, treballen per «estar al corrent» de la situació actual, després de ser coneixedors de diverses irregularitats relacionades amb la gestió dels comptes. Uns fets que, apunten, els han «sorprès» i els quals volen aclarir, «posant els mitjans necessaris» per evitar que «es tornin a repetir».Des de la nova junta han afegit que resten a disposició de qualsevol persona per tal de resoldre els dubtes que hi hagi al respecte. «Volem remarcar que seguirem als carrers per estar al vostre costat i tenir cura de vosaltres», han assenyalat al comunicat, «la nostra lluita és la mateixa que la vostra».