Sabater (CUP), sobre l'incendi de la furgoneta policial a les Rambles: «Posar la vida en risc és un límit»

Sense nom per presidir el Parlament

«Hi ha problemes gravíssims al país i el que no podem és quedar-nos amb la caricatura d'uns fets i esborrar la resta: no hi ha futur juvenil, hi ha molts problemes d'accés a l'habitatge i una vulneració diària de drets socials», ha enumerat Sabater, que ha tornat a detallar la seva proposta de canvi del model d'ordre públic. «Volem que hi hagi una moratòria de l'ús de bales de foam, que s'acabin les intervencions dels antiavalots en desnonaments i el cessament d'acusacions particulars contra moviments socials i populars», ha recordat la cap de llista de la CUP. «A més, hi ha aspectes sobre el control de males praxis policials que s'han d'activar», ha afegit Sabater.A nivell més de negociació política, la cap de llista de la CUP-Guanyem ha avançat que la formació encara no té un nom concret per presidir el Parlament. «El que sí plantegem, pensant que és una legislatura de confrontació, és que és important que siguem a la Mesa. Però encara no estem en aquest detall», ha reconegut Sabater, que ha tornat a insistir que la seva entrada al Govern dependrà de l'audàcia d'ERC i Junts. «Si entrem o no al Govern dependrà de les prioritats de programa i quina actitud de valentia política assumeixin Esquerra i Junts», ha conclòs la cap de llista de la CUP-Guanyem.