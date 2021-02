Mor un esquiador després de caure per un precipici a la serra del Cadí

Els cossos d'emergències preveuen poder evacuar el cos de la víctima aquest diumenge

Actualitzada 28/02/2021 a les 12:19

Un esquiador que havia sortit a fer esquí de muntanya per la zona de la Costa Cabirolera, a la serra del Cadí, va morir aquest dissabte després de caure al fons d'un precipici. Segons han informat els Bombers de la Generalitat en un comunicat, el cos sense vida de l'esquiador es va trobar aquest dissabte a la tarda després de localitzar el seu vehicle a la pista del Coll de Bauma. La recerca es va fer des de l'helicòpter i per terra per les zones on tenia previst anar.El cos sense vida es va trobar en una zona de difícil accés, a 2.500 metres d'alçada, sense possibilitat d'activar l'helicòpter per manca de llum. Per això, els cossos d'emergències preveuen evacuar-lo aquest diumenge al matí.