L'Associació de Víctimes del Terrorisme denuncia l'advocada de Pablo Hasel

La lletrada va dir el 2019 que els «companys» d'Euskalherria «van haver de lluitar» amb els «únics mitjans» que tenien

Actualitzada 28/02/2021 a les 15:56

L'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) ha denunciat l'advocada de Pablo Hasel, Alaejandra Matamoros Alexandrova, per enaltiment del terrorisme davant el Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional. En concret, l'ha denunciada per unes declaracions en unes xerrades organitzades pel Moviment Antirrepressiu de Madrid el 25 de maig de 2019, en les quals va assegurar que els «companys» d'Euskalherria «van haver de lluitar» amb els «únics mitjans» dels quals disposaven. «Ells van lluitar amb les armes pel seu dret d'autodeterminació», va afirmar. L'entitat considera que l'advocada va «aprofitar» la xerrada per «justificar» el terrorisme perpetrat per ETA.