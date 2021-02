L'ANC concentra milers de persones per reclamar un govern independentista per no «malbaratar» el resultat del 14-F

Paluzie demana preparar «un nou exercici real d'autodeteminació» que impliqui una confrontació no-violenta amb l'Estat

Actualitzada 28/02/2021 a les 13:56

L'ANC ha concentrat milers de persones a la plaça Catalunya de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, per reclamar un Govern d'ERC, JxCat i CUP per no «malbaratar» el resultat de les eleccions del passat 14 de febrer. Els manifestants, que eren 3.000 segons la Guàrdia Urbana i 10.000 segons l'organització, portaven cartells on es podia llegir «som el 52%», «independència» i «Govern de concentració nacional». La presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha demanat preparar «un nou exercici real d'autodeterminació» que impliqui una confrontació no-violenta amb l'Estat.Ha dit que els darrers tres anys «no s'ha avançat gaire» i per això ha reivindicat que l'acord es faci «sobre la base de la confiança i un projecte comú».Milers de persones s'han trobat a la plaça Catalunya per reclamar un acord per formar un Govern independentista. Els manifestants portaven mascareta però no s'han respectat les distàncies de seguretat per evitar contagis de la covid-19 malgrat la insistència dels convocants.«Sempre estem a l'alçada del repte, mai falleu», ha reivindicat Paluzie als assistents. «Ara toca que els electes actuïn amb correspondència, no ens podem permetre que es malbarati aquest magnífic resultat perquè només un Govern de concentració independentista permetrà avançar vers la independència, és tant senzill com això», ha afegit.«Som conscients que les estratègies de les tres candidaturessón diferents quant al moment i al mètode per culminar el procés d'independència», ha explicat Paluzie. «Però es comparteix l'objectiu, hem de trobar consensos en el camí i accions que ens permetin avançar», ha reclamat.Paluzie ha dit que entre les forces independentistes hi ha «consens» respecte al referèndum d'autodeterminació i la llei d'amnistia, però ha recordat que «depenen de la voluntat de l'Estat» i per això s'ha mostrat desconfiada.«Hem de mirar la realitat de cara, com l'1 d'octubre i començar-nos a preparar per a un nou exercici real d'autodeterminació que implicarà una confrontació no violenta des de la desobediència institucional i civil i que ha de culminar amb una proclamació independència que aquest cop sí ens porti cap a la República catalana», ha reblat.«El respecte es guanya quan es lidera i s'és coherent; no desaprofiteu la oportunitat», ha advertit als partits independentistes. «Els vots de la gent us han tornat a donar una oportunitat per liderar el camí a la llibertat, si ho feu la gent no us fallarà ,i aquest cop ho farem millor i guanyarem la independència», ha conclòs.La presidenta de l'Assemblea ha estat acompanyada per les i els representats de les entitats que han llegit el manifest impulsat per l'Assemblea on reclamen aprofitar «el 52% dels vots directes a partits independentistes».En concret, han participat en la lectura del manifest Mercè Esteve, de l'Associació de Municipis per la Independència; Pel Ribas, president de la de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana; Isabel Vilchez, de l'Assemblea de Treballadors per a la Defensa de les Institucions Catalanes, i Virgínia Martínez, de l'Associació d'Afectats de l'1 d'Octubre, entre d'altres.