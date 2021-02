Illa demana acabar amb «l'escalada de violència» dels aldarulls: «Correm el risc que se'ns escapi de les mans»

Units per Avançar: «No es pot emparar la violència des de la política»

«Vull agrair un cop més la seva professionalitat en una nova nit de violència gratuïta i injustificada als carrers de Barcelona i d'altres ciutats catalanes», ha continuat el cap de llista del PSC. Finalment, Illa ha avançat que s'ha posat en contacte amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i el tinent d'alcaldia de Seguretat a Barcelona, Albert Batlle, per mostrar-los «el suport de la nostra formació i posar-nos a la seva disposició».El partit Units per Avançar –integrat dins el PSC- s'ha sumat a les condemnes dels actes de violència a Barcelona i arreu de Catalunya. «Res no justifica -ni tan sols la llibertat d'expressió i de manifestació- els actes vandàlics i els saquejos i destrosses de comerços, hotels, restaurants i entitats bancàries a la capital de Catalunya i en altres indrets», ha constatat la formació liderada per Ramon Espadaler. «No es pot emparar la violència des de la política, ja que comporta el risc que aquesta llavor perillosa germini en la societat», han alertat des d'Units per Avançar, que igualment ha volgut mostrar el seu suport als sectors econòmics afectats pels disturbis.«També el nostre reconeixement al cos de Mossos d'Esquadra, a la Guàrdia Urbana i a totes les policies locals, així com a tots els serveis i funcionaris que fan possible que l'endemà es restableixi la normalitat després de greus aldarulls», ha afegit la formació, que finalment ha subratllat la seva gran preocupació pel «salt qualitatiu» dels episodis de violència, amb l'assalt de la comissaria dels Mossos a Vic de la setmana passada i l'atac amb còctel molotov d'una furgoneta de la Urbana a les Rambles de Barcelona.