Actualitzada 28/02/2021 a les 22:50

Els Mossos d'Esquadra han trobat aquesta nit un home de 91 anys que havia desaparegut aquest diumenge a la zona del parc Güell, a Barcelona. Segons han informat fonts policials, l'home, de nom Juan, duia un jersei de color beix, uns pantalons foscos i unes bambes. També portava ulleres i un bastó per caminar. Una de les hipòtesis dels agents és que podria estar desorientat.Els Mossos, poc després de difondre la imatge per Twitter on demanaven col·laboració ciutadana han aconseguit localitzar l'home sa i estalvi gràcies, precisament, a aquesta col·laboració ciutadana.