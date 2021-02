Aznar carrega contra la sentència del procés i el tercer grau dels presos independentistes

Aznar ha subratllat que mai s'ha pactat «la secessió, el separatisme ni el trencament d'Espanya». Així, s'ha mostrat en contra de que els presos hagin pogut participar en la darrera campanya electoral a Catalunya. «Fer un cop d'estat i que la conclusió sigui poder estar al carrer sense conseqüències», ha reblat. Per això, ha exemplificat que no s'asseuria a parlar amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras. «És un dirigent polític que va cometre un delicte i que hauria d'estar a la presó», ha insistit.Preguntat per la sentència del procés, Aznar s'ha mostrat convençut que s'hauria d'haver condemnat els polítics per «rebel·lió» i no pas per sedició. «Respecto totes les sentències, però aquesta és la meva interpretació», ha assegurat. Una resposta que ha lligat estretament amb la qüestió dels indults, els quals creu que s'han de valorar «individualment» en funció dels «fets acreditats» i les «responsabilitats». «Avui no indultaria als que van donar un cop d'estat», ha assenyalat, afegint que no es penedeix dels que va atorgar ell.