Neix al Zoo de Barcelona una mona aranya, espècie en perill crític d'extinció

Actualitzada 27/02/2021 a les 11:53

El Zoo de Barcelona va acollir el gener passat el naixement d'una mona aranya, una espècie en perill crític d'extinció, segons la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. La cria, de la que encara es desconeix el sexe, es troba en perfecte estat de salut i està sent protegida en tot moment per la seva mare, l'Emi, que desenvolupa un rol important per a la resta del grup, que pot observar i aprendre com es cuida una cria, segons detalla l'Ajuntament de Barcelona. El Zoo de Barcelona participa en el Programa Europeu d'Espècies en perill (EPP) i compta amb una colònia de mones aranya formada per un mascle, el Sito, tres femelles adultes i quatre femelles joves, nascudes entre els anys 2016 i 2019.