Milers de persones es manifesten a Barcelona per la llibertat de Hasel, l'amnistia i drets socials

Prèviament, s'havien convocat a les cinc columnes per sortir des de la plaça de Sants, la plaça Lesseps i la Gran Via amb Marina.Una vintena furgonetes dels Mossos d'Esquadra ja estaven abans de les sis de la tarda a les proximitats del punt d'inici de la manifestació i, una estona abans de l'inici de la marxa, agents dels Mossos han fet alguns registres a les sortides de plaça Catalunya. L'helicòpter dels Mossos segueix la marxa.La de Barcelona no és l'única mobilització prevista per aquest dissabte a la tarda a Catalunya en un sentit similar. A Lleida, la Plataforma Llibertat Pablo Hasel ha convocat una mobilització per a les set de la tarda amb inici a la plaça Ricard Vinyes. També estan convocades mobilitzacions a municipis com Tarragona, Girona, Vic i Sabadell.