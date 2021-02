La taxa d'atur juvenil s'enfila prop del 34% l'any de la pandèmia

Per nivell de formació, les dades mostren un repunt de les persones amb estudis superiors sense feina, que ja són 131.000 aturats, després d'anys de davallada d'aquest indicador.La covid ha provocat una destrucció d'ocupació sense precedents i ha deixat Catalunya amb 3,35 milions de persones treballant. El sector serveis ha concentrat 71.000 dels llocs de treball perduts; mentre que la indústria ha vist com es reduïen 33.800 feines; i a l'agricultura la caiguda ha sigut de 5.200. La construcció és l'única branca econòmica que ha creat ocupació (+5.000).Per edats, les caigudes més fortes s'han notat en segment de joves d'entre 25 i 34 anys, on s'han perdut 35.300 llocs de treball en un any; i en les persones d'entre 34 i 44 anys amb 56.700 ocupats menys. Entre el grup més jove –de 16 a 19– l'ocupació s'ha reduït en 13.000 persones; mentre que 22.700 persones del col·lectiu d'entre els 20 i els 24 anys han perdut la feina.D'altra banda, les dades revelen que l'ocupació dels menors de 34 anys no ha recuperat els nivells previs a la crisi financera. Així doncs, si l'any 2008 hi havia 56.900 ocupats entre 16 i 19 anys; el 2020 s'ha tancat amb 25.900 persones d'aquesta franja d'edat que treballa; una dinàmica que es repeteix en el col·lectiu de 20 a 24 anys, en el qual fa 13 anys hi havia 259.600 ocupats i ara, 169.200.La mateixa comparació, però encara més acusada ens trobem en els ocupats d'entre 25 i 34 anys, que l'any 2008 eren més d'un milió (1.059.000) i ara superen per poc els 640.000. Els únics grups de població amb més ocupats en aquest periode són els de 45 a 54 anys i els majors de 55 anys; ja que els que se situen entre els 34 i els 44 hi ha 69.200 ocupats menys.