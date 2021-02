PATROJOC acusa la Generalitat d'una «discriminació manifesta i deliberada» cap als establiments de joc

Actualitzada 27/02/2021 a les 10:59

La patronal del joc, PATROJOC, ha lamentat que les noves mesures de flexibilització de l'activitat comercial aprovades pel Procicat aquest divendres «excloguin» al sector. L'organització ha assegurat que no hi ha «cap raó» de salut pública per prendre aquesta decisió i l'ha titllada d'una «discriminació manifesta i deliberada» cap a un sector «especialment segur» en matèria sanitària. La patronal ha recordat que el control d'accés a aquests locals permet ser «molt estrictes» amb l'aforament i comptar amb una traçabilitat total en cas de contagis. Davant aquesta situació, PATROJOC ha reclamat la reobertura dels salons i ha demanat que aquests establiments tinguin el mateix tracte que qualsevol altra activitat comercial.