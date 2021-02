La CUP reclama «reprendre» l'aposta per l'autodeterminació per decidir el seu paper institucional

La formació assegura que la Mesa del Parlament tindrà un paper «fonamental» en la pròxima legislatura

Actualitzada 27/02/2021 a les 17:06

La CUP ha reclamat un «pla de rescat» social, un «gir radical» i «reprendre» el camí cap a l'autodeterminació com a «prioritats» per decidir el seu paper institucional en la pròxima legislatura. La formació preveu que la Mesa del Parlament tingui un paper «fonamental» a l'hora d'aplicar un «pacte antifeixista» i garantir el debat «sense restriccions». «Si aquest és l'enfocament, nosaltres estem disposats a assumir totes responsabilitats», ha assegurat el diputat Carles Riera en una roda de premsa per valorar l'actualitat política.Riera ha reiterat que la formació posarà l'enfocament de la legislatura «al centre» i ha assegurat que el fet que la CUP ocupi un lloc a la Mesa «mai» suposarà un «intercanvi de cadires».El partit ha situat com una «prioritat» en la negociació l'aposta per un «pla de rescat» que doni resposta a la crisi, així com la garantia d'uns serveis públics de qualitat, universals i gratuïts. En aquest sentit, Riera també ha reclamat «construir» les bases d'un «nou país» d'acord amb els drets de llibertat, igualtat, feminisme i transició ecològica. «Volem que les institucions estiguin al servei d'aquests objectius», ha manifestat.El diputat també ha exigit la «represa» del camí cap a l'autodeterminació i la «ruptura democràtica» i ha demanat al Parlament i al Govern un «gir radical» de 180 graus i un «mur de protecció» en favor dels drets socials, civils i polítics. Riera ha assegurat que la pròxima legislatura serà un «fracàs absolut» si no s'aconsegueixen «blindar» els serveis públics i els drets bàsics.«La conclusió és pla de rescat social, noves bases de país i que l'independentisme recuperi la iniciativa. D'acord a com s'avanci en això, el paper institucional de la CUP serà un o un altre», ha resumit la diputada electa Eulàlia Reguant. El partit ha assegurat que els objectius de la pròxima legislatura són «fonamentals» a l'hora de decidir quin serà el seu paper institucional i si formarà part del Govern o de la Mesa del Parlament.Riera ha assegurat que la Mesa del Parlament tindrà un paper «fonamental», ja que serà «clau» en l'aplicació d'un «pacte antifeixista» i a l'hora de garantir la «sobirania» del Parlament i el debat «sense restriccions» per part del Tribunal Constitucional. «Si aquest és l'enfocament, nosaltres estem disposats a assumir totes les responsabilitats», ha manifestat el diputat.El partit també ha situat com una «prèvia» per començar a negociar el posicionament d'ERC i JxCat sobre els Mossos d'Esquadra. Reguant ha celebrat «l'acord» d'aquest divendres amb el partit de Pere Aragonès per «avançar» cap a una «moratòria» de les bales de foam, impedir que els antidisturbis facin desnonaments i que la Generalitat retiri les acusacions particulars contra activistes.«És prioritari aturar les hemorràgies que pateix el país, que es tradueixen en una vulneració dels drets bàsics i fonaments, com el dret a l'habitatge o el dret a protesta», ha manifestat. La diputada ha emplaçat JxCat a pronunciar-se sobre aquesta qüestió i donar una resposta «en el mateix sentit» que ERC.El posicionament del partit s'ha comunicat després de les assemblees obertes de la formació realitzades aquesta setmana, amb una participació de més de 800 persones.